El tinte casero de té negro mezclado con aceite de coco ha ganado popularidad entre aquellos que buscan cómo cubrir las canas naturalmente sin recurrir a químicos agresivos. A continuación, se presentan todos los detalles de esta preparación.

En peluquerías y cocinas, se observa una escena común: ante el espejo, la aparición de la primera cana provoca la decisión de teñir, aceptar o explorar alternativas naturales.

El tinte casero que ayuda a ocultar las canas sin químicos

Los tintes naturales, como el té negro, no “restauran” la melanina, sino que depositan un pigmento superficial que tiñe el cabello y lo hace visualmente más oscuro. Esto los convierte en una opción temporal y menos invasiva que los tintes sintéticos.

Las canas aparecen cuando las células que producen melanina disminuyen su actividad. Sin embargo, es importante señalar que estos tintes naturales tienen limitaciones: no cubrirán por completo canas muy blancas y requieren re-aplicación periódica.

Fuente: narrativas-spin-us

Principales Beneficios a Considerar

Bajo coste y facilidad de aplicación en casa.

Acción hidratante si se combina con aceite de coco, que proporciona una valiosa nutrición.

Efecto antioxidante del té negro, que contribuye a mejorar la textura del cabello.

Menos agresivo para el cuero cabelludo: al prescindir de amoníaco y peróxidos, disminuye el riesgo de resecar.

Preparación del tinte natural de té negro y aceite de coco

Ingredientes

2 tazas de agua (aproximadamente 480 ml)

3-4 bolsas de té negro (o 3-4 cucharadas de té a granel)

1-2 cucharadas de aceite de coco (virgen, en estado sólido a temperatura ambiente)

Opcional: 1 cucharada de vinagre de manzana para fijar el color (usar con precaución)

Preparación

Calienta el agua hasta que hierva. Retira del fuego y añade las bolsas de té. Permite que repose entre 45 y 60 minutos para obtener una infusión concentrada. Cuela el líquido y deja que se enfríe. Si utilizas aceite de coco en estado sólido, derrítelo ligeramente y mézclalo adecuadamente con la infusión. Lava el cabello como de costumbre y sécalo con una toalla hasta que quede húmedo. Aplica la mezcla utilizando un dispensador o una brocha, mechón por mechón, concentrándote en las raíces y las áreas con canas. Deja actuar entre 30 y 60 minutos, cubriendo con un gorro plástico para mejorar la penetración. Enjuaga con agua tibia (sin champú en la primera aplicación si deseas mayor intensidad). Seca y evalúa el tono obtenido.

¿Qué debo tener en cuenta antes de teñirme con un tinte natural?

Antes de proceder, realice una prueba de alergia en la piel y un ensayo en un mechón. El té puede manchar la piel, la ropa y las superficies; si su cabello es muy claro o ha sido tratado químicamente, el resultado puede ser desigual o más intenso de lo anticipado.