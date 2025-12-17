Una conocida tienda de fast fashion confirma el cierre de más de 20 tiendas en España y un ERE con cerca de 500 despidos.

Una reconocida cadena de supermercados minorista de alimentos anunció el cierre de 2,000 sucursales. La decisión forma parte de una medida empresarial y se trata de un ajuste estratégico que sigue el año calendario.

Las tiendas de alimentos, famosas por estar abiertas las 24 horas y ofrecer productos básicos, bebidas y snacks, han sido un punto habitual para compras rápidas durante décadas en el país, convirtiéndolas en un símbolo del comercio minorista norteamericano.

El emblemático supermercado que cierra miles de sucursales en Estados Unidos

La reconocida cadena que cerrará sus puertas es Aldi, la compañía que se destaca por la calidad de los alimentos en sus góndolas y que compite con grandes gigantes como Walmart y Costco. Conocida por su amplia presencia barrial y horarios extendidos, esta normativa afectará a millones de estadounidenses.

La decisión empresarial se tomó en base al calendario oficial de feriados federales del Gobierno de los Estados Unidos. El cierre se extenderá durante 24 horas el próximo jueves 25 de diciembre con motivo de Navidad.

El plan contempla un cierre de más de 2,000 sucursales, ubicadas en diferentes zonas del país, pero retomarán la actividad habitual el día siguiente.

Aldi cierra 2,000 sucursales en Estados Unidos por 24 horas. Fuente: Archivo.

¿Cuáles son otros supermercados que cierran sus tiendas?

Al igual que Aldi, Walmart y Costco son dos grandes empresas de supermercados que cerrará durante la festividad de Navidad.

La decisión entró en vigencia años atrás cuando las autoridades señalaron al importancia de que los empleados puedan disfrutar estas fechas con sus familias.

Qué pasará con la cadena tras los cierres

Cuando una compañía planea un cierre estricto durante 24 horas o más, las autoridades ya tienen previsto la cantidad de “pérdida” en cuanto a la ausencia de ventas. Por lo que, en términos de cuidado empresarial, no serán grandes las consecuencias.

Inmediatamente después del feriado, todas las compañías abrirán como siempre y recibirán a todos los consumidores que deban realizar sus compras mensuales.