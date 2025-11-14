En esta noticia
La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) anunció un importante cambio para todos los pasajeros que utilizan el metro de Nueva York como medio de transporte.
La MetroCard dejará de venderse por completo y se mutará de manera permanente a los pagos sin contacto como método predilecto para abonar el servicio.
Cambia el metro para siempre: cuándo dejarán de venderse MetroCards
MTA confirmó que las MetroCard llegarán a su fin el 31 de diciembre de este año para mutar por completo a métodos alternativos.
Durante este año seguirán emitiéndose y en 2026 podrán ser utilizadas, pero una vez finalice el crédito no podrá recargarse y si se extravía el plástico no será posible solicitar uno nuevo.
“Le recomendamos que gaste el valor de su MetroCard antes de que caduque, aunque los saldos restantes serán elegibles para transferencia o reembolso durante dos años después de la fecha de vencimiento de la MetroCard”, se indica.
Cómo deberá pagarse el metro a partir de ahora
De acuerdo con lo detallado, los pasajeros podrán optar por cualquiera de las siguientes alternativas
- Tarjeta de crédito
- Tarjeta de débito
- Smartphone
- Dispositivo portátil
- Tarjeta OMNY
Con estos métodos “solo pagará los viajes en metro y autobús local que tome hasta un límite de 34 dólares en un período de 7 días, siempre que use el mismo dispositivo o tarjeta sin contacto”, se afirma.