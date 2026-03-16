El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que desean realizar viajes internacionales, pues forma parte de las identificaciones obligatorias que deben presentarse en los controles para salir del país. En ese sentido, el Departamento de Estado detalla claramente en su sitio web oficial que todas las personas con una libreta significativamente dañada deben tramitar una nueva credencial para poder viajar, pues cuando se presenta un pasaporte sumamente percutido las autoridades pueden considerarlo motivo suficiente para rechazar el viaje. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, los pasaportes americanos se vuelven inutilizables cuando presentan las siguientes características Si bien los daños anteriores requieren de la tramitación de un nuevo documento para preservar su utilidad, esto no es necesario cuando Cuando deba gestionarse un nuevo ejemplar será necesario presentar