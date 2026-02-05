El proyecto de Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, conocido como SAVE Act, fue presentado en el Congreso de los Estados Unidos el 3 de enero del 2025 por el representante republicano Chip Roy. Se trata de una idea con la intención de imponer requisitos más estrictos para poder votar. El proyecto llamó la atención de varias personas ya que propone exigir una prueba documental de la ciudadanía estadounidense, tal como el certificado de nacimiento. Algunas mujeres deciden adoptar el apellido de su esposo cuando contraen matrimonio y a partir de ese momento, su nombre legal cambia respecto del que tenían en el certificado de nacimiento. Este hecho podría complicar cumplir con los requisitos que propone la ley SAVE. Al tener un nombre legal diferente, deberán presentar documentación adicional o llevar a cabo trámites extra para poder demostrar su ciudadanía y finalmente, ejercer su derecho a voto. El debate sobre esta ley ocurre en medio de esfuerzos de algunos legisladores por combatir lo que consideran riesgo de votos de personas no ciudadanas. Si bien la versión original del proyecto SAVE fue aprobada por la cámara de representantes el 10 de abril del 2025, no se convirtió en una ley oficial porque no fue aprobada en el senado y por lo tanto, tampoco fue promulgada por el presidente Donald Trump. No obstante, se presentaron varias versiones del proyecto que encontraron las mismas trabas. Actualmente, se encuentra en espera y el debate continua en el congreso.