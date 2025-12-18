En un contexto marcado por despidos en la industria tecnológica y una creciente incertidumbre laboral, el gobierno federal de Estados Unidos aparece como una alternativa inesperada para cientos de profesionales del sector.

La administración de Donald Trump anunció un ambicioso programa de reclutamiento para incorporar especialistas en tecnología a distintas agencias federales.

La iniciativa busca atraer perfiles con experiencia en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y desarrollo de software, áreas clave para modernizar estructuras estatales que aún dependen de sistemas obsoletos.

El Gobierno apuesta por modernizar el Estado con expertos digitales

El objetivo del programa es claro: integrar talento tecnológico capaz de acelerar la transformación digital del sector público. Actualmente, muchas agencias federales enfrentan limitaciones técnicas que afectan la eficiencia de servicios esenciales, desde plataformas administrativas hasta sistemas de seguridad informática.

Fuente: narrativas-spin-co

Con esta estrategia, el gobierno apunta a reducir esa brecha y competir directamente con el sector privado en la captación de talento tech, ofreciendo proyectos de alto impacto y estabilidad laboral.

Qué es la US Tech Force y qué perfiles busca

Bajo el nombre de US Tech Force, el programa prevé la incorporación de hasta 1,000 profesionales tecnológicos en distintas dependencias federales. Los puestos estarán disponibles tanto en modalidad permanente como en contratos temporales de uno a dos años, pensados especialmente para trabajadores en etapas tempranas o intermedias de su carrera.

El plan apunta a atraer talento proveniente de grandes compañías como Google, Amazon, Apple, Microsoft y Meta, así como de startups y empresas emergentes del ecosistema digital.

Salarios competitivos y proyectos de impacto nacional

Uno de los puntos más atractivos de la US Tech Force es su esquema de compensación. Los salarios, según adelantaron fuentes oficiales, serán competitivos con el sector privado, con rangos comparables a los que ofrecen empresas líderes en tecnología e innovación.

Además del aspecto económico, el programa promete algo que muchas compañías no ofrecen: la posibilidad de trabajar en proyectos de alcance nacional, desde sistemas de seguridad cibernética hasta plataformas digitales vinculadas a salud, inmigración y servicios financieros.

Cómo será el proceso de aplicación

El proceso de selección estará centralizado y será gestionado por la Oficina de Gestión de Personal, mientras que cada agencia definirá sus necesidades específicas. Los interesados deberán postularse a través del portal oficial del programa, donde se detallarán los requisitos técnicos y las áreas disponibles.

Se espera que el proceso incluya evaluaciones de habilidades, entrevistas técnicas y, en algunos casos, verificaciones de antecedentes, especialmente para puestos vinculados a información sensible.