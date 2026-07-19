Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un posible brote de ciclosporiasis, una enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que estaría vinculada a productos servidos en restaurantes de Taco Bell, una de las cadenas de comida rápida más populares del país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen una investigación en curso para determinar el alcance del brote, mientras la empresa ya retiró de manera preventiva la lechuga proveniente del proveedor señalado por las autoridades.

Investigan a la cadena de comida rápida más popular del país por el brote de una enfermedad

La FDA confirmó que investiga un brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell de cinco estados:

Indiana

Kentucky

Michigan

Ohio

Virginia Occidental

Según la agencia, las investigaciones apuntan a un único proveedor de lechuga procedente de México, aunque no descartan que puedan identificarse otros establecimientos o canales de distribución conforme avance la investigación.

La investigación sobre el posible brote de ciclosporiasis mantiene bajo la lupa a Taco Bell. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Más de 1.600 personas afectadas por el brote de ciclosporiasis en Taco Bell

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que suele transmitirse mediante alimentos frescos contaminados o agua contaminada. Los síntomas más frecuentes incluyen diarrea intensa o prolongada, dolor abdominal y náuseas.

De acuerdo con la actualización publicada por la FDA, la investigación incluye 1.644 casos confirmados asociados al brote en los cinco estados afectados. Hasta el momento también se reportaron:

94 hospitalizaciones

Ningún fallecimiento

Las autoridades advierten que la cifra podría modificarse a medida que se identifiquen nuevos casos y avance el rastreo epidemiológico.