América Latina se prepara para inaugurar un proyecto que promete transformar la forma de viajar y hacer negocios en la región. Se trata de la Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez, un megaproyecto impulsado por Lima Airport Partners (LAP) que convertirá al principal aeropuerto de Perú en un moderno complejo aeroportuario con capacidad para atender hasta 40 millones de pasajeros al año en su primera etapa.

Más que una terminal aérea, el desarrollo busca convertirse en una verdadera “ciudad aeropuerto”, con hoteles, centros logísticos, espacios comerciales, oficinas y servicios que posicionarán a Lima como uno de los principales centros de conexión entre Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia.

Construyen la primera ciudad aeropuerto de América Latina

La Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez se desarrolla alrededor del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, muy cerca de Lima.

El proyecto contempla una transformación integral del área aeroportuaria para convertirla en un polo económico y logístico de alcance internacional, siguiendo el modelo de grandes aeropuertos como Schiphol (Países Bajos), Incheon (Corea del Sur) o Changi (Singapur).

La iniciativa es liderada por Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria encargada de la modernización y expansión del aeropuerto.

Con estándares internacionales, el nuevo complejo aeroportuario apunta a expandir la conectividad aérea de la región. Gemini

Recibirá a 40 millones de pasajeros al año y tendrá tecnología de última generación

La nueva infraestructura permitirá atender hasta 40 millones de pasajeros anuales durante su primera fase, prácticamente duplicando la capacidad de la terminal anterior. El concepto de “ciudad aeropuerto” va mucho más allá de una terminal para vuelos. El proyecto incluye el desarrollo de:

Hoteles

Centros de convenciones

Oficinas corporativas

Áreas comerciales

Restaurantes

Espacios para logística y carga

Servicios financieros

Infraestructura tecnológica

Nuevas conexiones viales

La idea es que pasajeros, empresas y operadores logísticos puedan encontrar en un solo lugar todos los servicios necesarios sin salir del complejo aeroportuario.