En el organismo, la melanina es el pigmento natural responsable del color de nuestro cabello. Sin embargo, es común que después de los 40 años su producción natural comience a disminuir como parte del proceso de envejecimiento, lo que favorece la aparición de canas.
Aunque la tintura es una solución popular para quienes buscan disimular la pérdida de color en la fibra capilar, cada vez son más quienes buscan alternativas naturales para cuidar su cabello de químicos.
En esa tendencia, existen soluciones naturales para cubrirlas en pocas horas que pueden prepararse con ingredientes caseros.
El tinte casero y natural que devuelve el color a la fibra capilar
En el mundo de la cosmética natural, la pimienta negra es considerada una gran aliada para devolver el color al cabello y disimular el encanecimiento.
De acuerdo con el sitio especializado Healthline, sus propiedades pueden aprovecharse realizando la siguiente mezcla
- Colocar en un bowl 1 cucharada de pimienta negra recién molida
- Sumar 1 cucharadita de jugo de limón fresco
- Añadir media taza de yogurt natural
- Aplicar sobre el cabello con guantes distribuyendo de manera uniforme
- Dejar actuar durante 1 hora
- Enjuagar como de costumbre
La mezcla debe repetirse 3 veces por semana para obtener resultados progresivos.
Color cobrizo: cómo obtenerlo de manera natural para disimular las canas
La henna es otro gran ingrediente popular entre quienes además de disimular la aparición de canas quieren optar por brindarle al cabello un tono cobrizo. Utilizada en polvo es capaz de aportar al cabello brillo y suavidad y puede utilizarse de la siguiente manera
- Mezclar un vaso de agua por cada 5 cucharadas de henna. La cantidad a utilizar dependerá de la superficie a cubrir.
- Revolver la mezcla hasta que adquiera una consistencia de pasta espesa y cubrirla durante medio día
- Distribuir la mezcla sobre secciones pequeñas de cabello limpio, con énfasis en las canas, hasta que esté completamente cubierto
- Envolver el cabello y dejar actuar al tinte por al menos dos horas
- Enjuagar de manera habitual