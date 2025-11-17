En el organismo, la melanina es el pigmento natural responsable del color de nuestro cabello. Sin embargo, es común que después de los 40 años su producción natural comience a disminuir como parte del proceso de envejecimiento, lo que favorece la aparición de canas.

Aunque la tintura es una solución popular para quienes buscan disimular la pérdida de color en la fibra capilar, cada vez son más quienes buscan alternativas naturales para cuidar su cabello de químicos.

En esa tendencia, existen soluciones naturales para cubrirlas en pocas horas que pueden prepararse con ingredientes caseros.

El tinte casero y natural que devuelve el color a la fibra capilar

En el mundo de la cosmética natural, la pimienta negra es considerada una gran aliada para devolver el color al cabello y disimular el encanecimiento.

De acuerdo con el sitio especializado Healthline, sus propiedades pueden aprovecharse realizando la siguiente mezcla

Colocar en un bowl 1 cucharada de pimienta negra recién molida

Sumar 1 cucharadita de jugo de limón fresco

Añadir media taza de yogurt natural

Aplicar sobre el cabello con guantes distribuyendo de manera uniforme

Dejar actuar durante 1 hora

Enjuagar como de costumbre

La mezcla debe repetirse 3 veces por semana para obtener resultados progresivos.

La pimienta negra se considera una aliada natural para disimular las canas. Fuente: Freepik.

Color cobrizo: cómo obtenerlo de manera natural para disimular las canas

La henna es otro gran ingrediente popular entre quienes además de disimular la aparición de canas quieren optar por brindarle al cabello un tono cobrizo. Utilizada en polvo es capaz de aportar al cabello brillo y suavidad y puede utilizarse de la siguiente manera