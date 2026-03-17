La visa americana es un documento esencial para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán como parte de los permisos obligatorios para llegar al puerto de entrada. Sin embargo, los ciudadanos de más de 40 países tienen permitido realizar un trámite online alternativo para gestionar una autorización que, de ser aprobada, permite el ingreso legal al país por fines de turismo o negocios sin necesidad de contar con una visa. A través del Visa Waiver Program (VWP), los ciudadanos de países habilitados podrán tramitar un permiso alternativo para viajar por hasta 90 días bajo los fines antes especificados. Para esto, es necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, este documento mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas. La autorización ESTA se gestiona a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los miembros de los países autorizados que desean viajar por el VWP cumplan con los siguientes requisitos Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.