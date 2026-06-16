Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, HBO ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en junio.

Las películas más vistas de HBO.

5_ Tomb Raider Desde que su padre desapareció, Lara lleva una vida temeraria y despreocupada. Cuando la policía la detiene por causar un siniestro vial, Ana Miller, socia comercial de su padre, paga la fianza y le advierte que, si no acepta la herencia, se procederá a liquidar todo su patrimonio.

Las películas más vistas de HBO.