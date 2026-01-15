En esta noticia Las más visto de Amazon Prime en USA el martes

Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Amazon Prime ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en enero.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

1_ Agárralo como puedas (The Naked Gun)

El inepto teniente Frank Drebin Jr. se esfuerza por esclarecer un homicidio relacionado con un magnate de la tecnología. A medida que avanza en su investigación, su departamento policial enfrenta la amenaza de ser clausurado. Con la colaboración de una autora de novelas de crimen, Frank se encontrará en situaciones tan ridículas como peligrosas. Esta película es un reinicio de la exitosa franquicia de comedia "Agárralo como puedas" y de la serie de televisión "Police Squad!".

2_ The Tank

En 1978, en Oregón, Ben y Jules reciben en herencia una propiedad costera deshabitada de la madre fallecida de Ben, quien nunca la había mencionado. Esta casa, que ha permanecido oculta durante cuatro décadas, posee una hermosa cala y una playa privada. Mientras Jules busca aclaraciones, Ben, sin saberlo, libera a una criatura que es extremadamente protectora.

3_ Los pecadores (Sinners)

Buscando escapar de las dificultades de sus vidas, dos hermanos gemelos vuelven a su pueblo de origen con la intención de comenzar de nuevo, pero se encuentran con que un mal aún más grande les aguarda para recibirlos.

4_ Kung Fu Panda 4

Po se está preparando para convertirse en el líder espiritual del Valle de la Paz, mientras busca a un sucesor para el papel de Guerrero Dragón. Durante su entrenamiento con un nuevo estudiante de kung fu, se enfrenta a un enemigo conocido como "el Camaleón", quien trae de vuelta a villanos del pasado, poniendo a prueba todo lo que Po y sus amigos han aprendido.

5_ Una película de Minecraft (A Minecraft Movie)

Cuatro personas fuera de lugar enfrentan dificultades cotidianas cuando, de repente, son transportadas a través de un enigmático portal hacia el Mundo Exterior: un peculiar país de maravillas en forma de cubo que se alimenta de la creatividad. Para regresar a su hogar, deberán aprender a manejar este nuevo entorno mientras se embarcan en una aventura mágica junto a un sorprendente experto en artesanía, llamado Steve.

8_ Una Cenicienta moderna: Un deseo de Navidad

¡Kat Emerson definitivamente necesita un milagro navideño! Aunque tiene grandes aspiraciones como cantante y compositora, enfrenta desafíos aún más grandes. Su vanidosa madrastra y sus egoístas hermanastras la tratan como una sirvienta, lo que la obliga a desempeñar un trabajo desalentador como elfo.

9_ Qué les pasa a los hombres

Situada en Baltimore, la trama presenta relatos interconectados que exploran el amor y la naturaleza humana. Una mujer se siente desorientada en un mundo que prioriza la tecnología sobre las relaciones personales, mientras que otra se encuentra atrapada en un matrimonio monótono. Un hombre busca conquistar a una mujer que ya tiene pareja y una joven está obsesionada con crear oportunidades fortuitas para encontrarse con el hombre de sus sueños.

10_ Destino final: Lazos de sangre (Final Destination Bloodlines)

Atrapada por una aterradora pesadilla que se repite, la universitaria Stefanie regresa a su hogar en busca de la única persona que podría ayudar a romper el ciclo y proteger a su familia de la horrible muerte que les aguarda a todos.