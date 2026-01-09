En esta noticia Las más visto de Paramount+ en Estados Unidos

Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Paramount+ ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en enero.

1_ Landman: Un negocio crudo (Landman)

En Texas, gánsteres y millonarios buscan enriquecerse en la industria petrolera mientras las plataformas de extracción de petróleo predominan en la región. El empresario Tommy Norris se esfuerza por llevar a su compañía al éxito en medio del auge del petróleo.

2_ South Park

South Park es una serie animada estadounidense, desarrollada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está destinada a un público adulto y se distingue por su humor negro al satirizar la sociedad, los eventos actuales y la cultura de Estados Unidos, utilizando historias y situaciones surrealistas que involucran a sus cuatro protagonistas: Stan, Kyle, Cartman y Kenny, quienes viven en un pueblo ficticio de Colorado llamado South Park.

3_ Mayor of Kingstown

Situada en una pequeña localidad de Michigan donde la única actividad económica que persiste son las prisiones, tanto federales como estatales y privadas, la trama se centra en la familia McClusky, quienes actúan como intermediarios entre la policía, los criminales, los reclusos, los guardias de las cárceles y los políticos, en una ciudad que depende por completo de las prisiones y de los internos que alberga.

4_ Tulsa King

Inmediatamente después de ser liberado de la cárcel tras 25 años, el líder de la mafia neoyorquina, Dwight "El General" Manfredi, es enviado al exilio sin piedad por su superior, quien lo envía a establecerse en Tulsa, Oklahoma.

5_ Navy: Investigación criminal

NCIS se centra en un grupo de agentes federales del Equipo de Respuesta a Incidentes Críticos, que a veces aborda temas de terrorismo, ya que el NCIS investiga posibles ataques terroristas que tengan alguna conexión con la marina. Su sede se encuentra en el Arsenal Naval de Washington, en la ciudad de Washington DC. El equipo recibe con frecuencia casos destacados, como el fallecimiento del asesor de misiles nucleares del Presidente, una emergencia con explosivos en un barco de guerra de la Armada, la muerte de una figura famosa durante un programa de telerrealidad en una base del Cuerpo de Marines de EE. UU., así como amenazas terroristas y secuestros. No obstante, pueden ser asignados a cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté vinculado al Cuerpo de Marines o a la Armada.

6_ Todo el mundo quiere a Raymond

Ray Barone es un periodista deportivo exitoso que reside en Long Island junto a su esposa Debra, su hija Ally, de doce años y sus gemelos Geoffrey y Michael. Sus padres, Frank y Marie, que son muy entrometidos, viven justo enfrente y pasan gran parte de su tiempo en la casa de su hijo.

7_ Bob Esponja

Las peripecias de una esponja que habla y trabaja en un local de comida rápida, asiste a lecciones de navegación y reside en una piña sumergida en el océano.

8_ Mentes criminales

Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie de drama centrada en la criminología. Su debut fue el 22 de septiembre de 2005 en la cadena estadounidense CBS. La trama se enfoca en el trabajo del equipo de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, compuesto por investigadores de diferentes áreas de la criminología, quienes realizan análisis psicológicos y criminológicos de los delincuentes para ayudar en su arresto.

9_ 13 fantasmas

Arthur Kriticos y sus dos hijos, Kathy y Bobby, son todo lo que les queda después de haberlo perdido todo. Jean, la esposa de Arthur y madre de sus hijos, falleció en un incendio que dejó a la familia en la ruina. Sin embargo, su situación cambia de repente cuando Arthur recibe en herencia una peculiar casa de su enigmático y excéntrico tío Cyrus. La vivienda está construida con acero y vidrio y es una obra maestra de la arquitectura contemporánea, caracterizada por sus amplios espacios, su limpieza y sus formas rectas. Arthur y los chicos tienen dificultades para aceptar su buena fortuna y al llegar a su nuevo hogar, quedan impresionados por la sofisticación de sus paredes de cristal. Sin embargo, desconocen que la casa iluminada esconde un oscuro misterio.

10_ El rey de Queens (The King of Queens)

Situada en un vecindario de clase trabajadora en Queens, Nueva York, esta serie retrata la vida de Doug Heffernan, un simpático repartidor y su esposa, la apasionada secretaria Carrie Heffernan. A lo largo de la trama, se exploran los desafíos que enfrentan diariamente en su amor, su familia y, especialmente, en su matrimonio.