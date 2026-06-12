Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.
Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Amazon Prime durante el miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos y selecciona tu favorito.
4_ The Boys
La serie transcurre en un mundo donde los superhéroes encarnan la faceta más oscura de la fama y el estrellato. Un equipo de justicieros, conocido como “The Boys”, se propone por todos los medios detener a esos superhéroes que dañan a la sociedad, sin importar los riesgos que ello implique.
8_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4)
Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— reciben a un nuevo integrante en la familia: Gru Junior, que promete convertirse en un verdadero tormento para su padre. En esta ocasión, Gru deberá enfrentarse a su nueva némesis, Maxime Le Mal y a su sofisticada y malvada novia, Valentina, lo que obligará a la familia a huir. Cuarta entrega de “Gru, mi villano favorito”.
9_ Battleship
“Battleship” es una libre adaptación cinematográfica del famoso juego de mesa de Hasbro, también conocido como “Hundir la flota” o “Batalla naval”. La particular vuelta de tuerca de esta versión es que el enfrentamiento será entre la U.S Navy y… ¡una armada extraterrestre! La trama nos presenta una épica aventura de acción que se desarrolla en el mar, el cielo y la tierra, donde nuestro planeta pelea por sobrevivir frente a una fuerza abrumadoramente superior.
10_ Aquaman y el reino perdido
Tras fallar en su primer intento de derrotar a Aquaman, Black Manta, aún movido por el afán de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con él de una vez por todas. Esta vez es más temible que nunca y blande el legendario Tridente Negro, cuyo poder desata una fuerza ancestral y maligna. Para lograr derrotarlo, Aquaman solicitará la ayuda de su hermano Orm —antiguo rey de Atlántida, hoy encarcelado— para forjar una alianza inesperada. Juntos deberán dejar atrás sus rencillas a fin de proteger su reino y salvar tanto a la familia de Aquaman como al mundo de una destrucción irreparable.