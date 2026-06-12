Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Amazon Prime durante el miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos y selecciona tu favorito.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ The Boys La serie transcurre en un mundo donde los superhéroes encarnan la faceta más oscura de la fama y el estrellato. Un equipo de justicieros, conocido como “The Boys”, se propone por todos los medios detener a esos superhéroes que dañan a la sociedad, sin importar los riesgos que ello implique.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

8_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4) Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— reciben a un nuevo integrante en la familia: Gru Junior, que promete convertirse en un verdadero tormento para su padre. En esta ocasión, Gru deberá enfrentarse a su nueva némesis, Maxime Le Mal y a su sofisticada y malvada novia, Valentina, lo que obligará a la familia a huir. Cuarta entrega de “Gru, mi villano favorito”.