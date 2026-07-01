La llave inglesa y la llave francesa son dos de las herramientas presentes en los kit de hogar de miles de personas y, si bien confundirlas es sencillo, cada una tiene particularidades propias.

Si bien ambas permiten ajustar su abertura para adaptarse a tornillos y tuercas de diferentes tamaños, en realidad su diseño las distingue. Aquí te contamos para qué se usa cada una.

Llave inglesa: qué es y para qué se usa

La llave inglesa, conocida en inglés como adjustable wrench o crescent wrench, tiene un diseño moderno y versátil.

El ajuste para su uso se realiza con un tornillo que está situado justo debajo de la cabeza de la herramienta y permite realizar trabajos precisos y de fuerza.

Llave francesa: qué es y para que se usa

La distinción que suele hacerse entre la llave inglesa y la llave francesa tiene una explicación simple: la precisión.

En ciertos países de Latinoamérica, la llave francesa es suele distinguirse de la inglesa por contar con una cabeza más estilizada y que se torna más práctica para trabajos cotidianos.

Si bien en inglés también se llama adjustable wrench, una manera de conseguir una versión más precisa es pedir una Precision/Thin-Jaw Wrench.

La distinción entre la llave inglesa y francesa radica en la precisión que brinda el diseño de cada una.

No obstante es importante destacar que existen quienes utilizan los términos como sinónimos.

Monkey wrench: qué es y para qué se usa

Este tipo de llave, conocida en inglés como monkey wrench, también puede causar confusión. Es una herramienta de cabeza grande y robusta, con un diseño antiguo.

Su ajuste se realiza con un tornillo largo que se encuentra en paralelo al cuerpo de la herramienta y es el encargado de desplazar la mordaza hacia arriba o hacia abajo. Este diseño está pensado especialmente para trabajar con tornillos de cabeza grande y cuadrada.