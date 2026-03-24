El Servicio de Impuestos Internos (IRS) o Internal Revenue Service de Estados Unidos explica en su sitio web oficial cuáles son las acciones que puede tomar tras iniciar el proceso de cobro de una deuda tributaria si el contribuyente moroso no responde en tiempo y forma a las notificaciones oficiales. En estos casos, los conocidos como revenue officers -empleados civiles encargados de intervenir en la recaudación fiscal- tienen la potestad de realizar visitas presenciales a domicilio con el fin de resolver obligaciones pendientes e informar sobre las opciones de pago disponibles según cada caso. Las autoridades indican que estas visitas no ocurren de forma inmediata, sino que se enmarcan en un proceso de cobro que se lleva a cabo luego de que un tributante ignore de forma reiterada las comunicaciones del organismo. Antes de acudir, se envían diversas cartas o avisos, incluyendo la Carta 725-B y se intenta establecer comunicación telefónica para coordinar el encuentro. Si no se recibe la debida respuesta, la visita al hogar o negocio puede llevarse a cabo de todas formas. Durante el encuentro, los agentes informarán al contribuyente sobre sus derechos, obligaciones y consecuencias de no saldar la deuda fiscal. En estas visitas, el oficial brinda la opción de cobrar el impuesto adeudado en el momento para resolver finalmente el pendiente y que no se apliquen medidas más extremas a posteriori.