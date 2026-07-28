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Colocar hojas de menta dentro del horno y el microondas cuando están apagados es un truco casero que puede utilizarse para desodorizar estos electrodomésticos de manera completamente natural.
Gracias a su aroma intenso, la menta ayuda a dejar una sensación de frescura y disminuir los olores persistentes que muchas veces quedan encerrados, especialmente luego de cocinar o calentar comidas con alto contenido lipídico.
Hojas de menta en el horno y el microondas: por qué las recomiendan
Colocar estas hojas en las bandejas del horno después de haber cocinado es una forma casera de ayudar a refrescar interior del electrodoméstico.
Cómo se pone en práctica este truco casero con hojas de menta
La preparación es sencilla
- Lavar hojas de menta fresca
- Secarlas con servilletas
- Colocarlas en un recipiente abierto
- Introducir este recipiente siempre con el electrodoméstico apagado
- Dejarlas actuar durante toda la noche
En este tiempo, las hojas liberarán gradualmente su aroma y dejarán una sensación de frescura en el interior.
Cuáles son los mejores momentos para aplicar el truco casero con hojas de menta
En general, el truco suele utilizarse
- Después de cocinar alimentos con olores intensos
- Tras realizar la limpieza del horno o del microondas
- Cuando el electrodoméstico permanecerá varias horas sin utilizarse
Es importante destacar que este truco debe aplicarse como complemento de la limpieza rutinaria, no para reemplazarla.