En esta noticia

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial qué significa para los contribuyentes el recibir un Aviso CP12 a su nombre después de presentar su declaración de impuestos.

Esta notificación oficial se envía cuando la agencia detecta y corrige errores en la declaración presentada, por lo que debe modificarse el monto de reembolso de que se esperaba recibir.

Así se informa entonces que la declaración ya está en manos de la agencia y que, luego de realizar las correcciones apropiadas, se ajustó el monto de la devolución.

Te puede interesar

La cadena de comida rápida más conocida del país ya es historia: más de 200 tiendas cerrarán sus persianas para siempre

Te puede interesar

Oficial | IRS confirmó que embargará las cuentas bancarias, vehículos y propiedades de las personas que no hayan presentado la Declaración Final de Impuestos después de recibir una herencia

Recibir un Aviso CP12 del IRS a su nombre: qué significa

Según explican las autoridades, el Aviso CP12 se emite cuando la agencia encuentra uno o más errores en una declaración que deben ser corregidos.

Como consecuencia de las modificaciones, el contribuyente puede recibir

  • Un reembolso por una cantidad diferente a la que esperaba
  • Un reembolso cuando pensaba que debía pagar impuestos
  • Un reembolso cuando esperaba tener un saldo cero
Este aviso informa por qué el monto de un reembolso debió ser modificado.
Este aviso informa por qué el monto de un reembolso debió ser modificado.Fuente: ShutterstockShutterstock

En estos casos, la instrucción es revisar el aviso detenidamente y comparar los cambios realizados con la información que originalmente figuraba en la declaración que se presentó.

Obra millonaria.Construyen el estadio más grande del mundo: tendrá capacidad para 135.000 espectadores y se convertirá en la nueva joya arquitectónica del deporte
Naturaleza.Qué significa que las aves canten en tu casa o jardín, según la ecología

Instrucciones para quienes reciben el Aviso CP12

En caso de querer conocer qué provocó exactamente el cambio en la declaración y en el reembolso, es posible comunicarse con el IRS utilizando el número gratuito que figura en la esquina superior derecha del aviso.

Qué sucederá con el reembolso

Este aviso no requiere respuesta. “Debería recibir un cheque de reembolso en cuatro a seis semanas, si no debe otros impuestos o deudas federales que el IRS debe recaudar”, indican las autoridades.