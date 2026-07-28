El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial qué significa para los contribuyentes el recibir un Aviso CP12 a su nombre después de presentar su declaración de impuestos.

Esta notificación oficial se envía cuando la agencia detecta y corrige errores en la declaración presentada, por lo que debe modificarse el monto de reembolso de que se esperaba recibir.

Así se informa entonces que la declaración ya está en manos de la agencia y que, luego de realizar las correcciones apropiadas, se ajustó el monto de la devolución.

Recibir un Aviso CP12 del IRS a su nombre: qué significa

Según explican las autoridades, el Aviso CP12 se emite cuando la agencia encuentra uno o más errores en una declaración que deben ser corregidos.

Como consecuencia de las modificaciones, el contribuyente puede recibir

Un reembolso por una cantidad diferente a la que esperaba

Un reembolso cuando pensaba que debía pagar impuestos

Un reembolso cuando esperaba tener un saldo cero

Este aviso informa por qué el monto de un reembolso debió ser modificado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En estos casos, la instrucción es revisar el aviso detenidamente y comparar los cambios realizados con la información que originalmente figuraba en la declaración que se presentó.

Instrucciones para quienes reciben el Aviso CP12

En caso de querer conocer qué provocó exactamente el cambio en la declaración y en el reembolso, es posible comunicarse con el IRS utilizando el número gratuito que figura en la esquina superior derecha del aviso.

Qué sucederá con el reembolso