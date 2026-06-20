A diferencia de los aromatizantes industriales, este método aprovecha las esencias naturales de los ingredientes y deja una fragancia cítrica y herbal.

Cada vez más personas optan por alternativas naturales para mantener sus hogares con un buen aroma y reducir la dependencia de productos químicos de uso cotidiano.

La técnica más utilizada es hervir ingredientes con distintas propiedades y dejar que el vapor se extienda por el ambiente. Se trata de mezclar romero, menta y cáscaras de limón.

A diferencia de los aromatizantes industriales, este método aprovecha las esencias naturales de los ingredientes y deja una fragancia cítrica y herbal.

La técnica más utilizada es hervir ingredientes con distintas propiedades y dejar que el vapor se extienda por el ambiente.(Fuente: Shutterstock)

Para qué sirve hervir romero, menta y cáscaras de limón en casa

Hervir romero, menta y cáscaras de limón es una práctica casera muy popular para aromatizar los ambientes de forma natural. Cuando se calienta, los ingredientes liberan aceites esenciales y compuestos aromáticos que ayudan a perfumar la casa sin necesidad de aerosoles ni fragancias artificiales.

Adicionalmente, muchas personas lo usan para neutralizar olores de la cocina, humedad y encierro.

Por qué recomiendan hervir romero, menta y cáscaras de limón en casa

La combinación reúne tres ingredientes con aromas que son bastante complementarios:

El limón tiene notas cítricas y refrescantes

El romero añade un perfume herbal intenso

La menta brinda una sensación fresca y revitalizante

Por ello se recomienda usarlo después de cocinar, en días de lluvia o cuando se busca renovar el aroma del ambiente.

Cómo hervir romero, menta y cáscaras de limón en casa

Para hacerlo correctamente, hay que seguir los siguientes pasos: