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Cada vez más personas optan por alternativas naturales para mantener sus hogares con un buen aroma y reducir la dependencia de productos químicos de uso cotidiano.
La técnica más utilizada es hervir ingredientes con distintas propiedades y dejar que el vapor se extienda por el ambiente. Se trata de mezclar romero, menta y cáscaras de limón.
A diferencia de los aromatizantes industriales, este método aprovecha las esencias naturales de los ingredientes y deja una fragancia cítrica y herbal.
Para qué sirve hervir romero, menta y cáscaras de limón en casa
Hervir romero, menta y cáscaras de limón es una práctica casera muy popular para aromatizar los ambientes de forma natural. Cuando se calienta, los ingredientes liberan aceites esenciales y compuestos aromáticos que ayudan a perfumar la casa sin necesidad de aerosoles ni fragancias artificiales.
Adicionalmente, muchas personas lo usan para neutralizar olores de la cocina, humedad y encierro.
Por qué recomiendan hervir romero, menta y cáscaras de limón en casa
La combinación reúne tres ingredientes con aromas que son bastante complementarios:
- El limón tiene notas cítricas y refrescantes
- El romero añade un perfume herbal intenso
- La menta brinda una sensación fresca y revitalizante
Por ello se recomienda usarlo después de cocinar, en días de lluvia o cuando se busca renovar el aroma del ambiente.
Cómo hervir romero, menta y cáscaras de limón en casa
Para hacerlo correctamente, hay que seguir los siguientes pasos:
- Reunir los ingredientes (cascaras de dos limones, dos o tres ramitas de romero fresco, un puñado de hojas de menta y un litro de agua)
- Colocar todo en una olla y llevar la preparación a punto de ebullición a fuego medio alto
- Cuando alcance el hervor, reducir el fuego al mínimo y destapar para que libere el vapor de manera gradual
- Mantener la olla sobre el fuego durante 20 a 30 minutos y añadir más agua si se reduce demasiado