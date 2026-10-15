La propiedad perteneció a una de las figuras más importantes de Hollywood clásico y tiene instalaciones poco comunes.

Angelina Jolie, 51 años, vendió su histórica mansión de Los Feliz, en Los Ángeles, por US$24,75 millones, después de cinco meses en el mercado inmobiliario. La actriz había ofrecido inicialmente la propiedad por US$29,85 millones, por lo que el precio final fue US$5,1 millones inferior al de publicación.

Cómo es la mansión histórica que vendió Angelina Jolie

La residencia, que perteneció al legendario director de cine Cecil B. DeMille, se ubica en el Laughlin Park, un exclusivo sector residencial del barrio de Los Feliz. La casa principal tiene aproximadamente 11.000 pies cuadrados, equivalentes a unos 1.022 metros cuadrados, y está rodeada por cerca de dos acres de terreno.

Entre sus principales instalaciones cuenta con seis dormitorios, 10 baños, una piscina de 40 pies de largo, una biblioteca, una casa de té, un garaje independiente con capacidad para tres vehículos, una estación de seguridad, una cava de vinos, un gimnasio, una lavandería y una vivienda para invitados independiente, con chimenea y acceso privado.

El inmueble ofrece, además, vistas hacia las colinas de Hollywood, el famoso letrero de la ciudad y el Observatorio Griffith.

Por qué la mansión es una propiedad histórica

La residencia tiene una historia que se remonta a principios del siglo XX, cuando fue diseñada por el arquitecto B. Cooper Corbett en 1913.

Tres años después, en 1916, la propiedad pasó a manos de Cecil B. DeMille, uno de los directores fundamentales de la industria cinematográfica estadounidense . Su familia conservó la residencia durante décadas, hasta finales de los años 80.

La trayectoria de la casa quedó vinculada así con una etapa decisiva del desarrollo cinematográfico de Hollywood . Al respecto, el anuncio inmobiliario de Sotheby’s International Realty destacaba: “Esta propiedad icónica es más que una casa notable, es una verdadera pieza de la historia de Hollywood”.

Cuánto pagó Angelina Jolie por la mansión y por qué la vendió

La actriz compró la residencia en junio de 2017 por US$24,5 millones, tras solicitar el divorcio de Brad Pitt un año antes. El lugar se convirtió en el hogar de la actriz y sus seis hijos.

La venta se conoció después de que los gemelos Knox y Vivienne cumplieran 18 años en julio de este año. Jolie había explicado en una entrevista en 2024 a The Hollywood Reporter que esperaba abandonar Los Ángeles cuando todos sus hijos alcanzaran la mayoría de edad. También había expresado su deseo de pasar más tiempo en Camboya.