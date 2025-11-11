En esta noticia

El pasaporte americano es un documento esencial para los estadounidenses que desean realizar viajes al exterior, pues las autoridades la solicitarán durante los controles obligatorios.

En ese sentido, el Departamento de Estado detalla cuáles son los documentos que deben presentarse para el trámite y en qué formato deben estar para que las autoridades los consideren válidos.

Te puede interesar

Histórico | Visa y Mastercard preparan un nuevo sistema que cambiará la forma en que funcionan todas las tarjetas

Te puede interesar

Confirmado | Decretan feriado este jueves en todo el país y cierran todas las escuelas: habrá una semana completa de descanso

Estados Unidos prohíbe el pasaporte a quienes presenten este certificado

Al momento de iniciar la gestión uno de los pasos esenciales es proporcionar al oficial que realice la inspección evidencia física de ciudadanía estadounidense.

Así, se especifica claramente que no se aceptará ningún tipo de documento en formato digital, como un certificado de nacimiento móvil o electrónico.

La misma regla aplica para quienes deban presentar un certificado de naturalización o ciudadanía.

Se requiere, además, que todos los papeles cuenten con el sello o marca oficial de la oficina que los emitió para que sean considerarlos válidos, pues esto es garantía de que son originales.

Te puede interesar

Es oficial | Todos los bancos del país confirman cierre de sucursales este martes y no se podrá realizar ninguna operación presencial
Trucos.Es tendencia: la nueva mezcla casera que no lleva ni lavandina ni bicarbonato y elimina el sarro del inodoro para siempre

Paso a paso para tramitar el pasaporte estadounidense

Para realizar el trámite, deben cumplirse las siguientes instancias

  1. Completar el formulario DS-11
  2. Otorgar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo)
  3. Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
  4. Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
  5. Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud
  6. Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Todos estos documentos deben ser presentados a un centro autorizado de pasaporte.