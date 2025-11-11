El pasaporte americano es un documento esencial para los estadounidenses que desean realizar viajes al exterior, pues las autoridades la solicitarán durante los controles obligatorios.

En ese sentido, el Departamento de Estado detalla cuáles son los documentos que deben presentarse para el trámite y en qué formato deben estar para que las autoridades los consideren válidos.

Estados Unidos prohíbe el pasaporte a quienes presenten este certificado

Al momento de iniciar la gestión uno de los pasos esenciales es proporcionar al oficial que realice la inspección evidencia física de ciudadanía estadounidense.

Así, se especifica claramente que no se aceptará ningún tipo de documento en formato digital, como un certificado de nacimiento móvil o electrónico.

La misma regla aplica para quienes deban presentar un certificado de naturalización o ciudadanía.

Se requiere, además, que todos los papeles cuenten con el sello o marca oficial de la oficina que los emitió para que sean considerarlos válidos, pues esto es garantía de que son originales.

Paso a paso para tramitar el pasaporte estadounidense

Para realizar el trámite, deben cumplirse las siguientes instancias

Completar el formulario DS-11 Otorgar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Todos estos documentos deben ser presentados a un centro autorizado de pasaporte.