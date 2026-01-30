No llevar a cabo los trámites migratorios dentro del plazo establecido puede resultar en la deportación, la salida obligatoria y sanciones migratorias severas.

Es fundamental mantener un estatus migratorio vigente, ya que no se trata de un mero detalle administrativo, sino de una condición esencial para residir, trabajar o estudiar legalmente en el país. Postergar estos procesos puede cerrar de manera definitiva las puertas a una regularización futura.

Estados Unidos deportará de inmediato a estos inmigrantes

Las autoridades migratorias aclararon que el problema no es únicamente que la visa expire, sino haber esperado más allá del tiempo permitido sin presentar una renovación, extensión o ajuste de estatus. A partir de ese momento, el extranjero pierde su protección legal y queda expuesto a acciones de inmigración.

Estados Unidos confirmó que los inmigrantes y extranjeros que no renueven su visa dentro del plazo autorizado quedarán automáticamente fuera de estatus migratorio, una situación que puede derivar en deportación inmediata.

La alerta se extiende a todas las categorías de visa temporal.

Estados Unidos deportará de inmediato a todos los inmigrantes y extranjeros que hayan esperado este tiempo. Fuente: Archivo.

¿La deportación es automática?

En ciertas circunstancias, el Gobierno puede ordenar la salida del país sin un proceso judicial prolongado. Esto puede suceder en el contexto de un control migratorio, trámite administrativo, inspección laboral o contacto con autoridades, donde se puede revelar la falta de estatus y activar un proceso de deportación.

No siempre ocurre de forma inmediata, pero el riesgo es real y permanente.