El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informa en su sitio web oficial a quienes realizaron el trámite para naturalizarse en Estados Unidos cuáles son las acciones que podrían traer como consecuencia la revocación de su estatus. La naturalización es el trámite que las personas extranjeras que cumplen con los requisitos pueden realizar para adquirir derechos de ciudadanos estadounidenses. Entre las vías más comunes para hacerlo se encuentra demostrar la residencia legal continua en el país durante al menos 5 años. En este marco, las autoridades señalan que la adhesión o participación en ciertos partidos y organizaciones es motivo suficiente para que la ciudadanía pueda ser anulada. De acuerdo con lo señalado por las autoridades en el Capítulo 2- Causales para la Revocación de la Naturalización del Manual de Políticas de USCIS, una persona está sujeta a que se revoque su ciudadanía si se convierte en miembro -o afiliado- del Partido Comunista u “otro partido totalitario u organización terrorista dentro de los cinco años posteriores a su naturalización". USCIS detalla que en estos casos la persona no puede cumplir con el requisito para la naturalización de “tener un apego a la Constitución y de estar bien dispuesto para el buen orden y la felicidad de los Estados Unidos”. Este punto se encuentra contemplado bajo la categoría de “Ocultamiento de hechos materiales o tergiversación internacional”. Las autoridades señalan entonces que si una persona se involucra con alguna de las organizaciones antes mencionadas dentro de los cinco años posteriores al momento de la naturalización “es evidencia prima facie de que él o ella ocultó o tergiversó deliberadamente pruebas materiales que habrían impedido la naturalización de la persona". La misma sanción puede aplicarse si se descubre la tergiversación de hechos materiales, incluso en aquellos casos donde, de haber divulgado la información que se omitió en durante el trámite, estos datos no hubieran impedido la naturalización. La anulación del estatus también puede darse cuando éste fue obtenido desde un principio de manera ilegal. “Procurar la naturalización ilegalmente simplemente significa que la persona no era elegible para la naturalización en primer lugar", afirma USCIS. Como último punto, USCIS señala que también puede cancelar el derecho a ser ciudadano cuando se obtuvo la naturalización por servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos y, posteriormente, la persona se separó en “condiciones que no sean honorables” antes de haber servido honorablemente durante un período que sume al menos 5 años.