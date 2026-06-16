La cotización del peso colombiano cerró a USD 3416.92 este martes, 16 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -2.12%.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización cayó -3.98% en la última semana y acumula un descenso de -11.66% en el último año, evidenciando una tendencia de depreciación.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 16.93%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que es superior al 13.34% de su volatilidad anual.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior a los días precedentes. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

Además, la estabilidad en el mercado financiero puede haber contribuido a este repunte, lo que genera expectativas favorables para el futuro de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear la situación económica general, ya que factores externos podrían influir en su trayectoria.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 16 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.