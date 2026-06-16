En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6135 este martes, 16 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.2% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco avanzó 2.23%, mientras que en el último año acumuló una variación de 1.54%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 20.29%.

La tendencia de la cotización del Quetzal guatemalteco hoy se presenta como positiva, dado que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica un leve incremento en su valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo una recuperación o mayor estabilidad en la economía guatemalteca.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, implicando una depreciación del Quetzal. De este modo, el análisis actual resalta un panorama optimista para la moneda nacional, lo que podría fomentar la confianza en los mercados locales.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 16 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.