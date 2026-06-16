El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.5 este martes, 16 de junio de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.83% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del Peso dominicano mostró un leve avance semanal de 0.78%, pero en el último año acumula una caída de 6.20%, señalando una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso dominicano fue del 13.59%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que este valor es mayor que la volatilidad anual del 11.05%.

La cotización del Peso dominicano hoy en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar un fortalecimiento económico.

Sin embargo, es importante considerar que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. La fluctuación del tipo de cambio puede verse influenciada por diversos factores económicos y políticos que podrían modificar esta tendencia en un futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 16 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.