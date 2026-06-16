El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.861 este martes, 16 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.09% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del euro cayó un -68.06%, pero en el último año acumula un aumento del 32.63%, mostrando una tendencia anual positiva pese a la caída reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 2.17%, en comparación con una volatilidad anual del 5.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 de 3, lo que indica que ha habido un aumento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden afectar la estabilidad a largo plazo del Euro. Analizando esta tendencia, parece que la moneda podría continuar fortaleciendo su posición si se mantienen las condiciones económicas favorables.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 16 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.