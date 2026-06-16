El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.2064 este martes, 16 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.13% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Peso mexicano, la cotización retrocedió -1.21% en la última semana y -8.58% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 5.59%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

La cotización del peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a corto plazo, ya que fluctuaciones en la economía global o eventos internos pueden afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores subyacentes que sostienen este crecimiento en el valor del peso.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 16 de junio de 2026.

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