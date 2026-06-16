El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7446 este martes, 16 de junio de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.12% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina cayó un 45,45%, mientras que en el último año subió un 77,14%, reflejando una evolución marcada por alta volatilidad.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.08%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, indicando que ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta mejora refleja una confianza creciente en la economía británica y en sus perspectivas a corto plazo.

Sin embargo, aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear si se mantendrá esta dirección en los próximos días, ya que factores económicos globales pueden influir en su comportamiento.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.