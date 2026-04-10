El tai chi es un ejercicio que cada vez gana más reconocimiento por sus beneficios para la salud y que puede practicarse sin necesidad de gimnasio, equipamiento ni entrenamiento de alto impacto. Esta diciplina de origen chino se concentra en la combinación de movimientos lentos, la respiración profunda y la concentración mental. Conocida comúnmente como meditación en movimiento este ejercicio consiste en una serie continua de pasos suaves inspirados en acciones de animales o técnicas de artes marciales. Su principal característica es que no fuerza las articulaciones ni exige movimientos bruscos, por lo que Harvard la comprende como una actividad accesible para personas de diferente condición física. De acuerdo con un artículo publicado por la universidad, si bien el tai chi es lento y suave, hay evidencia científica de que puede mejorar tanto la fuerza del tren inferior como la del superior. Por ejemplo: Harvard indica que sus beneficios pueden ser comparables con caminatas rápidas o entrenamientos de resistencia. Su bajo impacto en el organismo es uno de los principales beneficios de incorporar este ejercicio a la rutina. Los movimientos que propone son relajados, los músculos no se tensan de forma extrema y las articulaciones no se extienden ni se doblan completamente, lo que reduce el riesgo de lesiones. Este ejercicio permite mejorar Según las recomendaciones de Harvard, comenzar con tai chi es sencillo porque no requiere de equipamiento especial ni una gran condición física previa Algunas claves son El objetivo es realizar los movimientos de forma lenta y continua mientras se respira profundamente y se mantiene la atención de las sensaciones en el cuerpo.