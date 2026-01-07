En esta noticia
La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, se pronunció acerca de la permanencia de los venezolanos en Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, presidente venezolano, el pasado 3 de enero.
Las autoridades federales habían finalizado los programas de protección legal, aprobados durante la gestión de Joe Biden, para los inmigrantes oriundos de este país latino.
Confirmado: los venezolanos no podrán volver a solicitar asilo en Estados Unidos
El ejército estadounidense capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro el primer fin de semana del 2026, acusándolo de narcoterrorismo en el territorio norteamericano.
Tras la detención, Kristi Noem informó que los venezolanos que anteriormente estaban en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) no podrán volver a solicitar asilo legal, ya que consideran que “es seguro” regresar a Venezuela.
“The great news for those who are here from Venezuela on Temporary Protected Status is that they can now go home with hope for their country." @TriciaOhio— Homeland Security (@DHSgov) January 5, 2026
President Trump is bringing stability to Venezuela. Secretary Noem ended Temporary Protected Status for more than 500,000… pic.twitter.com/8EmcE1XZ0y
A su vez, las autoridades recalcaron que continuarán con las deportaciones de aquellos venezolanos que cometieron crímenes en el territorio estadounidense o no cuentan con un estatus migratorio actualizado.
¿Cómo solicitar asilo en Estados Unidos?
De acuerdo con lo establecido en la ley migratoria y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), una persona que perdió la protección de TPS y quiere solicitar asilo debe seguir los siguientes pasos:
- Estar físicamente dentro de Estados Unidos. Para poder presentar una solicitud de asilo, la persona debe encontrarse en el territorio estadounidense al momento de presentar su caso.
- Solicitar el asilo dentro del plazo establecido. El formulario de asilo (I-589) debe presentarse dentro del primer año desde la última llegada a Estados Unidos, a menos que existan circunstancias extraordinarias que justifiquen una excepción.
- Completar el Formulario I-589, “Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción”. Este es el documento oficial que USCIS requiere para iniciar el proceso de asilo.
- Presentar el formulario ante USCIS. La solicitud se presenta ante USCIS (por correo o, según disponibilidad, en línea) siguiendo las instrucciones oficiales; USCIS indicará el lugar y modo de presentación.
- Proveer motivos y evidencia. El solicitante debe explicar por qué teme regresar a su país, citando factores como persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o ideología política.
- Asistir a la toma de huellas y a la entrevista de asilo. Después de presentar el formulario, se programará la toma de datos biométricos y, en la mayoría de los casos, una entrevista con un oficial de asilo para evaluar la solicitud.
- Esperar la decisión. USCIS evaluará la solicitud y podrá conceder el asilo, negar el caso o, si corresponde, remitir la solicitud a un juez de inmigración para una audiencia en tribunal.