La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, se pronunció acerca de la permanencia de los venezolanos en Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, presidente venezolano, el pasado 3 de enero.

Las autoridades federales habían finalizado los programas de protección legal, aprobados durante la gestión de Joe Biden, para los inmigrantes oriundos de este país latino.

Confirmado: los venezolanos no podrán volver a solicitar asilo en Estados Unidos

El ejército estadounidense capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro el primer fin de semana del 2026, acusándolo de narcoterrorismo en el territorio norteamericano.

Tras la detención, Kristi Noem informó que los venezolanos que anteriormente estaban en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) no podrán volver a solicitar asilo legal, ya que consideran que “es seguro” regresar a Venezuela.

“The great news for those who are here from Venezuela on Temporary Protected Status is that they can now go home with hope for their country." @TriciaOhio



President Trump is bringing stability to Venezuela. Secretary Noem ended Temporary Protected Status for more than 500,000… pic.twitter.com/8EmcE1XZ0y — Homeland Security (@DHSgov) January 5, 2026

A su vez, las autoridades recalcaron que continuarán con las deportaciones de aquellos venezolanos que cometieron crímenes en el territorio estadounidense o no cuentan con un estatus migratorio actualizado.

¿Cómo solicitar asilo en Estados Unidos?

De acuerdo con lo establecido en la ley migratoria y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), una persona que perdió la protección de TPS y quiere solicitar asilo debe seguir los siguientes pasos: