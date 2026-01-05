l Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha generado un fuerte impacto en la comunidad migrante tras pronunciarse sobre la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha generado un fuerte impacto en la comunidad migrante tras pronunciarse sobre la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela. Según las autoridades, las condiciones actuales permitirían que miles de beneficiarios consideren el retorno a su país de origen.

“The great news for those who are here from Venezuela on Temporary Protected Status is that they can now go home with hope for their country." @TriciaOhio



President Trump is bringing stability to Venezuela. Secretary Noem ended Temporary Protected Status for more than 500,000… pic.twitter.com/8EmcE1XZ0y — Homeland Security (@DHSgov) January 5, 2026

Este anuncio marca un punto de inflexión para quienes han dependido de este permiso legal para trabajar y residir en Estados Unidos sin temor a la deportación. El enfoque del gobierno subraya que los programas temporales tienen un ciclo definido y que, ante la evolución del panorama político y social, es momento de evaluar la salida ordenada de quienes no cuentan con otras vías de regularización migratoria.

¿Qué pasará con quienes tienen el TPS vencido?

Para miles de venezolanos, el fin de este beneficio implica un desafío legal inmediato. El DHS ha enfatizado que, una vez concluido el periodo de protección, los individuos que no hayan ajustado su estatus a través de otras categorías (como asilo, visas de trabajo o peticiones familiares) quedan sujetos a las leyes de inmigración ordinarias.

Es fundamental considerar los siguientes puntos clave:

Pérdida de permiso laboral: Al vencer el TPS, la autorización para trabajar legalmente en el país expira automáticamente.

Riesgo de deportación: Sin una protección vigente, los ciudadanos quedan expuestos a procesos de remoción por parte de ICE .

Búsqueda de alternativas: Expertos recomiendan consultar con abogados de inmigración para explorar si califican para otros alivios migratorios antes de que se agoten los plazos legales.

Los residentes venezolanos en Estados Unidos ya no tendrán una protección especial.

El mensaje del Gobierno y la reacción de la comunidad

Las autoridades sostienen que la medida busca restaurar el orden y cumplir con la naturaleza “temporal” del beneficio, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la vulnerabilidad en la que quedan las familias venezolanas que han echado raíces en Estados Unidos.