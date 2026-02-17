En medio de un clima de tensión y caída de la actividad económica, Illinois activó un programa de asistencia financiera destinado a trabajadores y pequeños comerciantes afectados por las redadas migratorias del ICE.

La iniciativa busca amortiguar el impacto social y productivo que dejaron los operativos de control, con ayudas económicas que alcanzan hasta los USD 5,000 para los sectores más golpeados.

La medida surge como respuesta directa a la disminución de ventas, la pérdida de clientes y la incertidumbre que atraviesan numerosos negocios locales, especialmente aquellos vinculados a comunidades migrantes.

Ayuda económica para inmigrantes: quiénes pueden recibir hasta USD 5,000

El programa Comunidades Resilientes, impulsado por la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, está orientado a pequeños negocios y emprendedores que registraron pérdidas desde septiembre del año pasado tras los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Illinois activó un programa de asistencia financiera destinado a trabajadores y pequeños comerciantes afectados por las redadas migratorias del ICE. Imagen: archivo. ChatGPT

Las microbecas, que van desde USD 1,500 hasta USD 5,000, priorizan comercios de cercanía, empresas de jardinería, construcción y servicios cuyos horarios, personal o clientela se vieron directamente afectados.

A diferencia de otros programas, este apoyo no debe devolverse, ya que se trata de una subvención directa y no de un préstamo.

Requisitos clave para acceder al apoyo financiero

Para solicitar la ayuda, los propietarios deben cumplir con una serie de condiciones básicas establecidas por la cámara empresarial. Entre los puntos principales se destacan:

Antigüedad mínima de dos años en la actividad y situación regular ante el estado de Illinois.

Empresas con diez empleados o menos .

Una sola solicitud por titular o ubicación comercial .

Documento explicativo , redactado por el solicitante, que detalle cómo las acciones migratorias afectaron el negocio.

Pruebas de impacto económico, como caída de ventas, reducción de horarios, cancelaciones o pérdida de clientela.

Este enfoque busca garantizar que los fondos lleguen a quienes realmente sufrieron un deterioro económico directo a causa de las redadas.

Cómo aplicar al programa

Las solicitudes pueden completarse en línea mediante un formulario digital, enviarse por correo electrónico o presentarse de manera presencial en Chicago. Todas las aplicaciones se evalúan bajo un proceso neutral, transparente y no discriminatorio, y la aprobación depende de la disponibilidad de fondos.

Según reportes locales, los operativos del ICE generaron un efecto paralizante en barrios enteros, con menos circulación de personas y una fuerte caída del consumo. Zonas como La Villita, Belmont Cragin y el suroeste de Chicago vieron reducirse drásticamente su actividad comercial.

En algunos casos, emprendedores optaron por cerrar temporal o definitivamente ante la imposibilidad de sostener los costos.