La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.623 este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 2.07%.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización presentó una variación semanal de 2.32% y una variación anual de 1.65%, lo que sugiere un avance moderado en el periodo.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 23.93%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando una variación favorable en los últimos tres días. Este aumento en el valor refleja un ambiente económico optimista y la posible atracción de inversiones en el país.

La estabilidad reciente de la moneda puede indicar que los factores económicos están alineándose de manera favorable, lo que podría augurar un crecimiento sostenido en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.