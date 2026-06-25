Al cierre de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8788. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0%.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 69.90% y en el último año acumuló un aumento de 275.96%, indicando una tendencia claramente alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.98%.

Hoy la cotización del Euro marca una tendencia positiva, con un dato de 1, que indica que ha subido en comparación a los días pasados. Este incremento sugiere un mayor interés en la moneda, reflejado en un aumento de su valor.

El análisis de esta tendencia positiva puede indicar una recuperación económica en la zona euro o una mayor confianza de los inversores en la moneda, lo que podría seguir impulsando su cotización en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.