En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.4908. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.69%.

En la última semana, el peso mexicano subió 0,78%, mientras que en el último año retrocedió -5,72%, señalando un repunte reciente pese a la caída anual.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 8.13%, lo cual es mayor que la volatilidad anual del 7.62%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto significa que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha estado en ascenso de manera constante.

En los días previos, la estabilidad del Peso ha facilitado una recuperación gradual frente a otras divisas, fortaleciendo así la confianza en la economía mexicana.

Esta tendencia positiva sugiere un posible crecimiento económico y una mayor estabilidad financiera en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.