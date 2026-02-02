Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este lunes, 2 de febrero de 2026 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros.

En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Saludos! Hoy es el Día de la Candelaria: enciende una vela con intención y deja que su luz bendiga tu hogar. Comparte algo dulce y celebra con amor, mientras la Luna en Leo crea un ambiente chispeante para los asuntos del corazón.

Conoce tu horóscopo del día.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este lunes

Horóscopo para Aries

Te encontrarás con individuos de mentalidad abierta que te motivarán a ser más genuino. Este es un momento perfecto para actualizar tu apariencia y revelar un lado más juvenil. Experimentarás un interés por nuevos pasatiempos y actividades que estimulen tu entusiasmo y creatividad.

Horóscopo para Tauro

Te rodearás de individuos exitosos y creativos que te brindarán consejos para mejorar tu calidad de vida junto a tu familia. Invitarás a personas del ámbito público a tu casa y te inspirarás a decorarla con luces coloridas y elementos que transmitan felicidad.

Horóscopo para Géminis

Un hermano, primo o compañero de clase te ofrecerá palabras de apoyo que te harán sentir acompañado. Esta relación te llenará de optimismo respecto al futuro. Además, recibirás invitaciones y oportunidades sorpresivas que te parecerán un golpe de fortuna.

Horóscopo para Cáncer

Negociar y combinar tus recursos con los de otras personas es una fuente de energía poderosa y transformadora, creando las condiciones necesarias para que la prosperidad entre en tu vida. Un ingreso adicional, ya sea a través de un obsequio, un préstamo o una herencia, fortalecerá tu situación económica y mejorará el flujo de dinero.

Horóscopo de Leo

La presencia de la Luna en tu signo te proporcionará energía y entusiasmo. Este es un momento perfecto para comenzar proyectos en conjunto. Si no tienes pareja, tendrás la oportunidad de conocer a personas interesantes y variadas. Tu personalidad única y carismática atraerá la atención y el respeto de quienes te rodean.

Horóscopo de Virgo

Hoy, tu cuerpo, mente y corazón estarán en armonía con el universo. Tu inclinación a ayudar a los demás se verá intensificada y experimentarás una profunda satisfacción al ofrecer tu creatividad, habilidades e inteligencia. Tómate un momento para conectar con tu esencia interior y deja que esa energía fluya hacia aquellos que la requieran.

Horóscopo de Libra

Recibirás invitaciones para eventos y celebraciones en los que destacarás sin esfuerzo. Tu elegancia, comportamiento y sonrisa generarán admiración y curiosidad entre quienes te rodean. Tu singularidad dejará una fuerte huella y asombrará a los que estén a tu alrededor con tu carisma innato.

Horóscopo de Escorpio

Tu atención se centrará en construir un futuro más prometedor para ti y tus seres queridos. Percibirás el apoyo y la unión de aquellos que te rodean, quienes te ayudarán de diversas maneras a mantenerte en la cima. Tendrás a tu propio grupo de animadores motivándote.

Horóscopo para Capricornio

Tu vida íntima experimentará un renacer gracias a la confianza y comodidad que sientes en tu propio cuerpo. No dejes que las preocupaciones financieras causen tensiones. Date el permiso de hacer algunos gastos para agradar a los demás y disfrutar, sin remordimientos, de pequeños placeres que iluminen tu día.

Horóscopo para Sagitario

Te volverás a conectar con un amigo que vive en el extranjero o recibirás noticias positivas de otra parte. Si estás a la espera de actualizaciones legales, las cosas se resolverán a tu favor. Además, tu cortesía al comunicarte te ayudará a abrir oportunidades, te guiará y te llevará hacia un futuro más prometedor.

Horóscopo para Acuario

Tus cualidades no pasarán desapercibidas, cautivando con tu sabiduría y tu forma de expresarte. En una relación, revivirá la emoción de los inicios. Si eres soltero, mantén la mirada atenta para identificar oportunidades y personas únicas; tu carisma atraerá vivencias y vínculos que marcarán la diferencia.

Horóscopo para Piscis

Hoy podrías notar la falta de algunas conexiones, pero es importante no quedarte atrapado en lo que no sucedió. En lugar de angustiarte, date un momento para cuidarte: un tratamiento para el cabello lo fortalecerá y, al mismo tiempo, te permitirá reconectar con tu energía vital.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : en el amor necesitas sentirte visto, pero conviene dosificar reclamos para no opacar a otros. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida te recuerda que el verdadero brillo nace cuando compartes luz, escuchas devoluciones sinceras y dejas espacio para el deseo ajeno también.

Tauro : nuevas oportunidades profesionales pueden impulsarte a cambiar de lugar o de horizonte. Aunque el movimiento te genere tensión, con la vibración positiva de Candelaria una vela encendida señala caminos irrepetibles. La luz acompaña decisiones que potencian tu futuro, aunque hoy te desafíen.

Géminis : se presentan dilemas que exigen inteligencia y claridad mental. Una verdad irrumpe como chispa e ilumina tu pensamiento. Con la energía favorable de Candelaria, una vela encendida enseña que la vida guía cuando escuchas. La sabiduría llega al confiar en señales que orientan.

Cáncer : tienes la chance de mirar tus recursos con una lucidez habitual y distinguir lo esencial de lo accesorio. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida ilumina apegos que ya cumplieron su función y posibilidades de avanzar económicamente. Soltar abre espacio a una riqueza verdadera.

Piscis : el exceso mental y las preocupaciones pueden impactar en tu bienestar físico. Con la intervención bendita de Candelaria, una vela encendida recuerda la importancia del cuidado diario. Mover el cuerpo, respirar y volver al presente enciende una luz que hace circular la energía y la ordena.

Acuario : presta atención al corazón del ser que tienes enfrente. Pueden surgir reclamos en la pareja que conviene escuchar con apertura. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida favorece el feedback sincero. Si estás soltero, la luz atrae propuestas y encuentros para vínculos presentes.

Leo : tu presencia será solicitada en vínculos y la demanda puede generar tensión. Con la vibración elevada de Candelaria, una vela encendida recuerda que tus virtudes convocan porque inspiran. Administrar tu energía y dar lugar al intercambio permite que tu luz se retroalimente sin agotarte.

Virgo : conviene hoy correrte del exceso mental y escuchar la voz del espíritu. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida abre confianza en tu ser. Una ayuda liberadora llega a mostrar que los milagros existen; recíbela y deja que el corazón se funda con fe.

Libra : tu vida social se expande y tus dones brillan sin esfuerzo. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida revela quién celebra tu luz y quién compite desde la sombra. La atención atrae también envidia; úsala como faro para ordenar amistades vínculos con claridad serena.

Escorpio : estás muy activo entre trabajo y familia y la exigencia puede saturarte. Con el favor de Candelaria, una vela encendida ayuda a bajar intensidad, previniendo estrés y colapsos. Priorizar tiempos propios y la unidad evita fricciones y permite alcanzar tus objetivos con calma.

Sagitario : sientes un fuerte impulso a ampliar horizontes y proyectarte más lejos. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida señala oportunidades ligadas a estudios o trabajo en otros lugares. Escuchar al corazón será la luz que oriente decisiones y te acerque a metas con sentido.