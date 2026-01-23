Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este viernes, 23 de enero de 2026 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros.

En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Saludos de viernes! Marte en Acuario impulsa la lucha por derechos colectivos, mientras la Luna en Aries fomenta el coraje y la iniciativa. Es un momento propicio para asumir riesgos y actuar con libertad.

Conoce tu horóscopo del día.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este viernes

Horóscopo para Aries

Tu luz se hace más fuerte y te impulsa a avanzar con firmeza hacia tus objetivos. Este es un momento ideal para comenzar nuevos proyectos y explorar nuevas oportunidades. La interacción con otras personas enriquece tu perspectiva y te ayuda a encontrar opciones interesantes que no habías pensado antes.

Horóscopo para Tauro

Estás llegando al final de una fase y, aunque los resultados son positivos, dejar ir puede ser complicado. Tómate un momento para apreciar lo que has logrado sin presionarte demasiado. Este cierre te anima a reconectar con tu fuerza interior, lo que te permitirá establecer el próximo camino con mayor ligereza.

Horóscopo para Géminis

La energía del día te motiva a unirte a entornos colaborativos y actividades en grupo. Las interacciones son valiosas y ofrecen ideas importantes para tus proyectos. Estar receptivo, activo y listo para involucrarte ayuda a que las oportunidades se presenten gracias a los demás.

Horóscopo para Cáncer

Los temas laborales se vuelven centrales, con una intensa actividad y estrategias bien definidas. La inteligencia será tu compañera en el camino hacia tus metas. Si estás en la búsqueda de trabajo o deseas consolidar tu posición, este es un momento ideal para conectar con personas clave.

Conoce tu horóscopo del día.

Horóscopo de Leo

Se inicia un periodo favorable para adquirir nuevos conocimientos. Individuos con más experiencia actúan como mentores y ofrecen oportunidades valiosas. Además, puede surgir una experiencia compartida, motivadora y enriquecedora, que despierte tu entusiasmo y te vincule con ideas innovadoras.

Horóscopo de Virgo

El momento es propicio para explorar tu mundo emocional de manera sincera. Las circunstancias permiten abordar el fondo de algunos conflictos y solucionarlos gradualmente. Tener un enfoque moderno te facilita organizar, entender y deshacer enredos que han sido ignorados por mucho tiempo.

Horóscopo de Libra

Las condiciones astrales propician encuentros profundos y significativos en el ámbito del amor. Tu carisma innato mantiene la llama encendida en la relación. Si te encuentras soltero, la diversión, la complicidad y la pasión crean la oportunidad para una conexión única que genera emoción y anhelo mutuo.

Horóscopo de Escorpio

Tienes la necesidad de poner al día tareas pendientes y hacer más eficiente tu rutina diaria. Este es un buen momento para limpiar, reorganizar y deshacerte de lo que ya no es útil en tu hogar. Al organizar tu entorno, aumentas tu productividad y recuperas bienestar.

Horóscopo para Capricornio

Es un momento propicio para realizar inversiones en el hogar y planificar con una perspectiva a largo plazo para la familia. Lo que hoy puede parecer un gasto, mañana se convierte en un apoyo firme. Consolidar tus cimientos te proporciona recursos y te prepara de manera más efectiva para enfrentar los retos que se presenten.

Conoce tu horóscopo del día.

Horóscopo para Sagitario

El movimiento de los planetas estimula tu plexo solar y despierta una energía creativa, vibrante y contagiosa. Tu naturalidad fascina, atrae elogios y genera interés. Tu niño interior se manifiesta sin restricciones. Permítete disfrutar de este instante de gracia y deja que tu luz brille.

Horóscopo para Acuario

Hoy tendrás la energía, la motivación y la habilidad para tomar decisiones que te permitirán comenzar nuevos proyectos. Te relacionarás con personas que comparten tus objetivos y están interesadas en unirse a tus propuestas. La comunicación será enriquecedora y las ideas se complementarán, promoviendo oportunidades de aprendizaje.

Horóscopo para Piscis

Pueden presentarse costos imprevistos, pero tienes los medios para hacerles frente. Ten fe en que la asistencia llegará en el momento adecuado. Te rodea una sensación de protección. La gratitud facilita el camino para satisfacer las necesidades que surjan.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : este ciclo activa tu vida social y los espacios grupales. Encuentros y proyectos colectivos despiertan tu vocación de liderazgo consciente. Como un Bodhisattva en acción, defiendes ideales con coraje y movilizas a otros. Tu iniciativa deja huella cuando se orienta al bien común.

Tauro : se moviliza tu ámbito profesional con oportunidades de crecimiento. El reconocimiento llega cuando ejerces el poder con responsabilidad. Desde la ética del Bodhisattva, comprendes que el éxito real se construye en equipo y que tu imagen pública se fortalece al beneficiar a otros.

Géminis : se expanden tus horizontes mentales a través de estudios, viajes o nuevas filosofías. Tus creencias se vuelven guía y mensaje. Como Bodhisattva, tu palabra inspira, conecta ideas y abre caminos colectivos, ampliando la conciencia propia y ajena.

Cáncer : este tránsito despierta una exploración profunda de tu psiquis, deseo y secretos. La intimidad se vuelve espacio de sanación y conciencia. Desde la vía del Bodhisattva, el placer vivido con presencia se transforma en conocimiento y en una entrega que trasciende lo personal.

Piscis : las memorias del pasado emergen en los sueños como maestras, ampliando tu percepción. Siguiendo la vía del Bodhisattva, aprendes a interpretar las señales sin dejarte llevar por la ansiedad. Caminar, ventilar espacios y leer con atención renuevan tu mundo interior con aire fresco y claridad.

Acuario : eres la estrella del zodiaco esta semana, por eso se activan proyectos y sueños. Desde la vía del Bodhisattva, asumes decisiones que orientan tu energía al bien común, expresando creatividad y liderazgo consciente con impacto transformador y un poder personal de proyección colectiva.

Conoce tu horóscopo del día.

Leo : la vida amorosa se vuelve escenario de conciencia compartida. En pareja, una dinámica activa fortalece el vínculo a través de proyectos comunes. Si estás soltero, alguien especial puede aparecer mediante amigos o eventos. El Bodhisattva ama sin posesión, creando relaciones que iluminan a ambos.

Virgo : es una semana para asumir responsabilidad sobre tu bienestar. Renuevas hábitos y miras la salud desde una comprensión integral. El Bodhisattva sana atendiendo causas profundas y alineando pensamiento y acción. Elegir prácticas conscientes y profesionales afines optimiza tu funcionamiento.

Libra : el amor se aviva con momentos intensos y experiencias que despiertan entusiasmo. Aparece también una oportunidad ligada al disfrute creativo. Siguiendo la vía del Bodhisattva, la alegría y la autoexpresión se convierten en un aporte único, capaz de contagiar chispa a todo lo que haces.

Escorpio : la familia se vuelve espacio de cooperación y regeneración. Alianzas económicas o proyectos comunes fortalecen la unión. Revisar la historia y compartir verdades profundas renueva la energía. Como Bodhisattva, comprendes que sanar el linaje también libera y sostiene a todos.

Sagitario : las personas a tu alrededor se muestran proactivas y dispuestas a acompañarte. La comunicación consciente fortalece amistades y pareja. Desde la vía del Bodhisattva, expresar ideas sin prejuicios eleva la mente colectiva, trae aprendizajes y transforma tu modo de pensar y comunicar.