La Administración del Seguro Social (SSA) ajustó en 2026 las ganancias que los trabajadores deben tener para poder acumular en su historial un crédito, una suerte de “puntos” esenciales para poder reclamar posteriormente los beneficios por jubilación o cualquier otra prestación de la agencia.

Este sistema establece que anualmente cada trabajador puede ganar un máximo de 4 créditos, sujetos a un monto fijo de ganancias, que varía año tras año. Al momento de solicitar el retiro, las autoridades exigirán que en el historial haya al menos 40 créditos.

Cambiaron las reglas para trabajadores: cuánto hay que ganar en 2026 para recibir un crédito

Si bien en 2025 se necesitaban 1,810 dólares de ganancias para acumular un crédito, en 2026 esta cifra aumentó a 1,890 dólares.

“Puedes obtener hasta un máximo de cuatro créditos al año. La cantidad necesaria para obtener un crédito aumenta automáticamente cada año cuando suben los salarios medios”, indican las autoridades.

Información importante sobre estos créditos que todos los trabajadores deben conocer

En 2026 será necesario ganar al menos 7,560 dólares para poder acceder a los 4 créditos anuales. Como SSA exige 40 créditos para la jubilación, quienes ganen constantemente sus 4 créditos podrán solicitar después de 10 años de trabajo, siempre y cuando cumplan con la edad requisitoria.