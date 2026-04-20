El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha oficializado un cambio estratégico en sus métodos de recaudación y cumplimiento. Tras un periodo de restricciones, la agencia ha confirmado que sus funcionarios realizarán visitas domiciliarias y presenciales en negocios para abordar casos específicos de incumplimiento fiscal. Esta medida busca agilizar la resolución de deudas pendientes y garantizar que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones bajo el Estatuto de Reembolso (RSED) y otras normativas vigentes. Es fundamental entender que estas visitas no son aleatorias. El enfoque principal del ente recaudador se centra en aquellos contribuyentes con saldos sustanciales adeudados o declaraciones que presentan inconsistencias graves que no han podido resolverse a través de la correspondencia tradicional. Ante el anuncio de estas visitas, el Gobierno ha enfatizado la importancia de la seguridad para evitar que los ciudadanos sean víctimas de delincuentes que se hacen pasar por agentes federales. Un funcionario real del IRS siempre seguirá un protocolo estricto: Si tienes dudas sobre la veracidad de la visita, se recomienda contactar directamente a las oficinas del IRS para confirmar si existe un caso abierto a tu nombre. El IRS recuerda que existen plazos críticos para realizar cualquier reclamación de crédito o reembolso. Generalmente, el límite es de tres años desde la presentación original o dos años desde el último pago realizado. Sin embargo, existen excepciones que pueden extender estos periodos, tales como: Mantener tu documentación actualizada y actuar con prontitud es la mejor defensa ante una posible auditoría o visita presencial de las autoridades fiscales.