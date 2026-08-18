En la sesión de apertura de este martes, 18 de agosto de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.14% en relación con el día anterior.

La cotización de la Libra esterlina muestra un sesgo bajista: en la última semana cayó -0.22% y en el último año acumula un descenso de -1.45%.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina durante la última semana fue del 2.61%, que es menor que la volatilidad anual del 6.00%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es positivo. Esto marca el segundo día consecutivo de aumento, lo que indica una recuperación en su valor frente a otras monedas.

Este incremento en la cotización también puede reflejar un crecimiento en la confianza del mercado, sugiriendo que los inversores están optimistas sobre la economía asociada a la Libra esterlina.

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Conocé la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 17 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión internacional y rechaza la conversión dinámica; retira efectivo en cajeros de bancos asociados y lleva identificación.