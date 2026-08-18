En la sesión de apertura de este martes, 18 de agosto de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.06 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.11% en relación con el día anterior.

En el mercado del Peso mexicano, la cotización retrocedió -0.22% en la última semana y acumula una caída de -6.73% en el último año, indicando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del peso mexicano en la última semana, con un 2.30%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.41%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva después de haber aumentado durante los últimos dos días. Este comportamiento sugiere que la moneda ha recuperado fuerza frente a otras divisas, evidenciado por las cifras recientes.

La mejora en el valor del Peso puede estar impulsada por factores económicos que generan confianza en los inversores. Es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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