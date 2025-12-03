La discusión sobre un nuevo pago de estímulo en Estados Unidos volvió a ocupar titulares después de que el presidente Donald Trump mencionara la posibilidad de enviar dividendos financiados con aranceles.

La idea, que reapareció a comienzos de noviembre, encendió rápidamente el interés de millones de familias que siguen lidiando con inflación, alquileres elevados y un costo de vida que no deja de subir.

Pero mientras la conversación crece, la gran incógnita sigue intacta: ¿hay alguna chance de recibir un cheque de $2,000 dólares antes de que termine 2025?

Qué propone Trump y por qué generó tanto revuelo

El planteo presidencial se basa en un mecanismo novedoso: utilizar los ingresos recaudados por tarifas a productos importados —en especial desde China— para financiar pagos directos a contribuyentes.

Donald Trump mencionó la posibilidad de enviar dividendos financiados con aranceles. Imagen: archivo.

La propuesta, pensada como un sistema de “dividendos arancelarios”, obtuvo apoyo en algunos sectores económicos, pero todavía no tiene una estructura formal ni un texto legislativo concreto.

El principal obstáculo es claro: el Congreso no ha presentado, votado ni debatido ningún proyecto de ley que le dé viabilidad legal a estos pagos. Sin ese respaldo, la iniciativa no puede avanzar.

Qué se sabe hasta ahora

A diferencia de lo que ocurrió con los estímulos de 2020 y 2021, el IRS no ha emitido ningún aviso, calendario ni instrucción técnica que indique que se esté preparando para distribuir un nuevo pago.

Y es importante recordar algo clave: el IRS solo puede enviar un cheque de estímulo si existe una ley aprobada que lo ordene.

Por ahora, esa ley no existe ni está cerca de existir.

¿Puede llegar un cheque antes de que termine 2025?

A esta altura del año, las posibilidades son prácticamente nulas.

Incluso si el Congreso impulsara un proyecto de emergencia en las próximas semanas, el proceso técnico es complejo:

El IRS necesita actualizar sistemas.

Validar información fiscal en millones de cuentas.

Programar la emisión y envío de los pagos.

Todo eso demanda semanas o incluso meses. Por lo tanto, aun con aprobación inmediata, un eventual pago no llegaría antes de enero o febrero de 2026.