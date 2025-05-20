El programa SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos, proporciona asistencia a más de 40 millones de personas en Estados Unidos para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Este beneficio es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos más vulnerables.

Sin embargo, dado que se trata de un programa gestionado a nivel estatal, las reglas y calendarios pueden variar significativamente, lo que frecuentemente genera confusión entre los beneficiarios. En este marco, es esencial que los usuarios se informen sobre las particularidades de su estado para evitar inconvenientes.

Uno de los pasos más cruciales para continuar recibiendo los beneficios es la recertificación, un proceso que determina si el hogar beneficiario sigue cumpliendo con los requisitos establecidos. La falta de cumplimiento con este trámite antes de la fecha límite resultará en la suspensión automática de los pagos , lo que puede afectar gravemente la situación económica del hogar.

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El Gobierno especifica en qué situaciones pueden cancelarse los pagos. Fuente: archivo.

Recertificación de SNAP: claves para mantener tus beneficios

La recertificación es un trámite obligatorio que debe llevarse a cabo al concluir el período activo o de certificación de cada beneficiario, el cual puede extenderse entre un mes y tres años, según el estado correspondiente.

Al aproximarse el vencimiento, los beneficiarios reciben un aviso oficial de su agencia estatal que les informa sobre la necesidad de recertificar. Durante este proceso, se verifica que los ingresos y las circunstancias del hogar se ajusten a los criterios de elegibilidad.

Pasos para completar la recertificación:

Revisar la fecha límite: el aviso oficial proporciona la fecha exacta en la que debe completarse la recertificación.

Acceder a la cuenta en línea: en estados como Texas, se puede gestionar el proceso a través del portal Your Texas Benefits, donde los beneficiarios reciben alertas y notificaciones sobre sus casos.

Completar el formulario a tiempo: el formulario debe ser enviado antes del día 15 del último mes del período de certificación.

Asistir a las entrevistas programadas: en ciertos casos, es necesario llevar a cabo una entrevista para concluir el proceso.

La recertificación es un trámite obligatorio. Fuente: archivo.

Consecuencias de no realizar la recertificación de SNAP a tiempo

Es fundamental que los beneficiarios de SNAP revisen sus notificaciones y completen el proceso de recertificación dentro del plazo establecido, a fin de garantizar la continuidad de este crucial apoyo alimenticio.

En caso de no llevar a cabo la recertificación en el tiempo estipulado, los pagos se suspenderán automáticamente al concluir el período de certificación. Para evitar esta situación, los beneficiarios deben asegurarse de realizar el trámite antes de la fecha límite y verificar periódicamente el estado de su cuenta en línea.