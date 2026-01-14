El pago único de 2,000 dólares volvió a quedar bajo análisis luego de que el presidente Donald Trump se refiriera públicamente al envío de estos fondos a ciudadanos y extranjeros que califiquen, en el marco de su política arancelaria. La iniciativa, sin embargo, todavía no cuenta con un respaldo legal ni presupuestario definido.

La propuesta generó expectativa, pero también interrogantes clave : el Gobierno aún no definió quiénes accederían al beneficio, cómo se financiaría ni qué rol tendría el Congreso en la aprobación de los fondos.

¿Cuándo se enviaría el pago único de 2,000 dólares?

Trump afirmó que los pagos podrían realizarse hacia fines del año, aludiendo a antecedentes de transferencias extraordinarias realizadas por el Ejecutivo. No obstante, no existe un calendario oficial ni una orden que active el envío automático de los fondos.

Desde la Casa Blanca señalaron que cualquier desembolso de esta magnitud debe transformarse en una propuesta presupuestaria formal, por lo que el plazo final dependerá de la intervención del Congreso.

¿Quiénes calificarían y de dónde saldrían los fondos?

El alcance del pago único de 2,000 dólares aún no está definido, pero el esquema contemplaría a ciudadanos estadounidenses y extranjeros con estatus legal, sujetos a requisitos de ingresos y residencia.

En cuanto al financiamiento, el Gobierno apunta a los ingresos por aranceles , que rondan los 300.000 millones de dólares anuales, una cifra insuficiente para cubrir un programa estimado en 600.000 millones.

Además, un fallo adverso de la Corte Suprema podría obligar a devolver parte de esos recursos, lo que complica aún más su viabilidad.