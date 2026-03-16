El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad de enviar agentes a los domicilios registrados con el propósito de entregar avisos formales, verificar la situación del contribuyente y avanzar en procesos de cobro. El Gobierno de Estados Unidos posee la autoridad legal para llevar a cabo visitas domiciliarias cuando un contribuyente no cumple con ciertas normativas estrictas y desatiende las advertencias emitidas por las autoridades. Pueden ser contactados de manera presencial los contribuyentes que: El IRS sigue un procedimiento formal antes de enviar a un agente. Primero se envían avisos por correo con el detalle de la deuda y los plazos para regularizarla. Si no hay respuesta, el caso puede escalar a instancias de cobro más directas. El proceso de gestión de deudas implica diversas acciones que son fundamentales para asegurar la claridad y el cumplimiento de las obligaciones. Entre estas acciones se encuentran: Es esencial que cada uno de estos pasos se ejecute con precisión y formalidad, garantizando así una comunicación efectiva y transparente con los deudores.