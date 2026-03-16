El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha emitido una advertencia clara para aquellos contribuyentes que mantienen deudas fiscales: si no solucionan su situación, podrían arriesgar la pérdida de su hogar. El embargo por parte del IRS no es una mera amenaza, sino una acción legal concreta que puede culminar en la venta forzada de su vivienda u otros activos personales. Es imperativo que los contribuyentes tomen en serio esta advertencia y busquen resolver sus deudas fiscales a la mayor brevedad posible para evitar consecuencias severas. El embargo del IRS se define como la incautación legal de bienes y propiedades con el propósito de saldar una deuda tributaria. En caso de que no se realice el pago de los impuestos en el plazo establecido o se desestimen las notificaciones emitidas por el IRS, la agencia tiene la facultad de embargar su salario, cuentas bancarias, vehículos, propiedades e incluso su vivienda principal. Este procedimiento no se aplica de manera automática a todas las deudas, sin embargo, sí está autorizado por el Código de Impuestos Internos (IRC) cuando se han agotado otras instancias de cobro. Si el IRS está por ejecutar un embargo sobre tu propiedad, te enviará un documento formal con el título: “último aviso antes de perder tu casa”. Actuar con rapidez y proactividad es la única manera de evitar el embargo. A continuación, se presentan las principales opciones: Si no logras frenar el proceso, el IRS puede tomar posesión de tu vivienda y venderla públicamente. A continuación, se detallan los pasos que se siguen: Existen circunstancias en las cuales el IRS puede liberar la propiedad embargada, siendo imperativo iniciar el procedimiento a la mayor brevedad posible: En caso de negativa, puedes apelar la decisión, incluso después de la venta de tus bienes.