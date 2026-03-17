Los reembolsos del Internal Revenue Service (IRS) ya están en camino para muchos contribuyentes que presentaron sus declaraciones de impuestos en las fechas más tempranas. En esta temporada, muchos especialistas afirman que los Tax Refunds de este año superarían a los de años previos debido a cambios en la ley tributaria. Se trata de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) que firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y añade una serie de exenciones fiscales de carácter retroactivo. La One Big Beautiful Bill Act introduce una serie de cambios en la ley tributaria de los Estados Unidos. En primer lugar, hay una reducción de impuestos sobre la renta para el año fiscal 2025 y se extienden los recortes que existen desde 2017. Por otro lado, la deducción estándar es más alta, programas como el Crédito por hijo suben a 2,200 dólares y se introducen nuevas: Adicionalmente, el límite de deducción estatal/local (SALT) aumenta hasta 40,000 dólares. Todo esto influye de forma directa en los reembolsos del 2026 porque el IRS no ajustó de forma inmediata las retenciones, por lo que se cobró de más. Debido a la OBBBA se espera que los contribuyentes reciban 1,000 dólares más en sus reembolsos, por lo que el Tax Refund promedio tomando números del 2025 será de 4,151 dólares. Esta medida beneficiará principalmente a quienes se incluyan en los siguientes grupos: