Oficial | Habrá cierre masivo de cuentas bancarias en diciembre de todos los usuarios que figuren en este listado. (Fuente: Archivo)

El banco Wells Fargo informó el cierre masivo de cuentas bancarias que permanecieron inactivas por más de 16 meses consecutivos. La decisión, anunciada en marzo de 2026, sorprendió a miles de usuarios que declararon no haber recibido notificación alguna y que ahora enfrentan la pérdida del dinero o deben iniciar procesos de reclamo complejos.

No obstante, la entidad sostiene que actúa conforme a las leyes estatales de propiedad abandonada y fondos no reclamados, las cuales obligan a transferir esos recursos al Estado cuando las cuentas bancarias no registran actividad durante lapsos prolongados.

Confirman el cierre de cuentas bancarias

Según la normativa vigente, una cuenta bancaria se considera inactiva si no presenta movimientos durante más de 16 meses. En este sentido, los débitos automáticos, intereses o comisiones no cuentan como actividad. Por este motivo, incluso clientes con servicios domiciliados o saldo positivo pueden verse afectados si no realizan transacciones manuales.

Habrá cierre masivo de cuentas bancarias en noviembre para las personas que no cumplan este requisito máximo. (Fuente: Archivo)

Por ello, el banco recomienda a sus usuarios realizar al menos una transacción manual, como un pago, una compra, un retiro o una transferencia (aunque sea de USD 1), ya sea desde la app móvil o la banca en línea, para mantener su cuenta activa.

Qué pasará con el dinero depositado en las cuentas bancarias cerradas

Una vez cerrada la cuenta, los fondos son enviados al Estado como parte de los procedimientos sobre propiedad no reclamada. Los clientes afectados deberán iniciar un reclamo formal para recuperar su dinero, proceso que puede demorar varias semanas o incluso meses.

Las autoridades financieras insisten en que este tipo de normativas buscan prevenir fraudes y reducir costos operativos, aunque el impacto sobre los clientes ha generado fuertes críticas.

Cómo evitar el cierre de cuentas bancarias

Para prevenir el cierre de tu cuenta en Wells Fargo, es fundamental seguir estos pasos: