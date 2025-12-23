Oficial: el banco congelará las tarjetas y el efectivo de todas las personas que no hayan hecho este trámite a tiempo. (Fuente: Archivo) (

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advirtió a todos los contribuyentes que no saldaron sus deudas tributarias a tiempo -e ignoran los avisos de cobro de la agencia- sobre las penalizaciones que pueden imponerse.

“Si recibe una factura del IRS con el título, Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia, (Final Notice of Intent to Levy and Notice of Your Right to A Hearing en inglés), comuníquese con nosotros de inmediato", indica el organismo gubernamental.

En este marco, cuando no se pagan los impuestos ni se establece un plan bipartito para resolver el saldo pendiente, IRS puede embargar la propiedad de cualquier contribuyente, incluyendo los dólares de sus cuentas bancarias. En estos casos, el dinero se congela previo a la efectivización de la medida, por lo queno podrá retirarse ni utilizarse con tarjeta.

Pueden inhabilitarse los fondos de una cuenta bancaria hasta que se resuelva la deuda o IRS efectivamente los embargue. Fuente: archivo.

Congelan las tarjetas y dólares de todos estos contribuyentes

Según lo especifican las autoridades, el Código de Impuestos Internos (IRC) -sección 6331-autoriza laemisión de embargos para cobrar impuestos adeudados.

En este sentido, cuando no se trabaja en resolver la deuda pendiente y la agencia federal envía un aviso al contribuyente sobre la intención de embargar su cuenta bancaria, IRS congela sus fondos durante un período de 21 días en los que no podrán ser utilizados por ningún medio.

“La temporada de espera sirve para brindarle tiempo a usted para comunicarse con el IRS y establecer un plan para pagar el impuesto, o notificarle al IRS de errores en el embargo", explican las autoridades.

Durante este tiempo el dinero estará inhabilitado, por lo que no podrá retirarse ni utilizarse mediante tarjetas de débito.

Es importante considerar que, en general, el embargo no afecta los fondos depositados después del momento en el que se aplicó el embargo.

Los embargos bancarios del IRS generalmente se efectivizan después de 21 días. Fuente: archivo.

En qué situaciones puede quedar sin efecto la penalización

La penalización podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes circunstancias

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se establece un plan de pagos a plazos y se acuerda liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que el embargo se libere, el contribuyente aún deberá saldar su deuda con el IRS.